Rocznica pacyfikacji ,,Wujka''. Premier: Ta krew nie została przelana na darmo!

„Wiemy, jaką ranę zadała nam wtedy junta Jaruzelskiego w grudniu 1981 roku, kiedy prawie trzy tys. górników odważnie stanęło do walki o wolność i solidarność” – mówił dziś w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

W 39. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek szef polskiego rządu podkreślił, że walka z nieludzką władzą była bardzo nierówna, ale dała „posiew wolności”.

Dalej dodał:

„Ta krew, która została tutaj przelana, nie została przelana na darmo”.

Podkreślił również:

„Przez lata III RP zabrakło działań, które miałyby prowadzić do elementarnej sprawiedliwości. Stąd trzeba o tym krzyczeć, że ofiara górników z Kopalni Wujek, rannych oraz pomordowanych, osób z rodzin pomordowanych, ta ofiara, z jednej strony woła do dziś o zadośćuczynienie i sprawiedliwość do polskich sądów i sędziów – spóźnioną, ale potrzebną do zamknięcia tego rozdziału”.

Podziękował też za walkę wszystkim, którzy walczyli za wolność i solidarność.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl