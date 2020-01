Religijność Polaków. Laicyzacja postępuje

W roku 2017 na niedzielną Mszę świętą chodziło 38,3 zobowiązanych, a w roku ubiegłym - 38,2 proc. Spadek o 0,1 proc. jest w granicy błędu statystycznego. Podobnie jest w kwestii przyjmowania Komunii świętej: w roku 2017 do Stolu Pańskiego przystępowało 17 proc. katolików, a w roku 2018 17,3 procent. Także ten wzrost może być pozorny. Jak komentuj ks. dr Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła, na podstawie danych nie można wyciągać żadnych wniosków co do spadku lub wzrostu religijności Polaków. "Można twierdzić, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie" - powiedział ks. Sadłoń.