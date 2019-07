Rekordowe poparcie dla Zjednoczonej Prawicy! [SONDAŻ]

Mirek 27.7.19 9:17

Pytanie dlaczego PiS wygra ? . Wygra dlatego że ma przeciwko sobie najgłupszą opozycję nie tylko w Europie ale i na świecie . Zwykłemu człowiekowi , a do takich ja się zaliczam , dosłownie rzygać się chce gdy ogląda się totalnych pomieszanych z tęczowymi zbokami . To po prostu przeraża ludzi bo każdy zadaje sobie pytanie co będzie z Polską jeżeli taka hołota dojdzie do władzy !!! . Gdy oglądam i słucham przedstawicieli władzy z PiS to widzę ludzi kulturalnych , mądrych , opanowanych , którzy mówią i robią wszystko z sensem natomiast strona opozycji totalnej plus zboczeństwo to zwykłe chamstwo i szumowiny społeczne . Dlatego ja i moi znajomi będziemy głosowali na PiS .