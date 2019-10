Rekordowa frekwencja w USA. Prawo i Sprawiedliwość nokautuje!

W Stanach Zjednoczonych Prawo i Sprawiedliwość odniosło zdecydowane zwycięstwo nad konkurentami politycznymi. Według niepełnych jeszcze danych w Senacie kandydaci PiS uzyskali 16940 (58.5 proc.) z 29195 złożonych głosów, a w Sejmie 15569 (52.7 proc.) na 29517. Frekwencja wyniosła 91 proc.



"Bardzo się cieszę, że aż tylu polonijnych wyborców przyszło do wyborów. Wygląda na to, że było ich prawie o połowę więcej niż cztery lata temu. Do konsulatu przyszły tłumy. Wszystko odbyło się w świetnej atmosferze, w świetle demokracji" - powiedział konsul Maciej Golubiewski