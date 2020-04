Rafał Ziemkiewicz: Wyrok TSUE to zabezpieczenie dla Gersdorf

Dziennikarz Rafał Ziemkiewicz skomentował w TV Republika decyzję TSUE o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN. Jego zdaniem to wsparcie unijnego trybunału dla prezes SN Małgorzaty Gersdorf, mające na celu uniemożliwienie wyboru nowego prezesa Sądu.

– „To linia ratunkowa rzucona pani Gersdorf, żeby nie doprowadzić do wyboru nowego prezesa Sądu Najwyższego. To nie jest wyrok, to tzw. zabezpieczenie” – przekonuje publicysta.