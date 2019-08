Rafał Trzaskowski: Hektolitry g**** w Wiśle? Eee tam, ja piję kranówkę

Szambo wpływa hektolitrami do Wisły. "Nie ma powodów do niepokoju" - mówi na konferencji prasowej prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

W stolicy zepsuł się kolektor odprowadający do Wisły ścieki. Miał zadziałać drugi, awaryjny, ale... nie zadziałał. W efekcie do głównej polskiej rzeki każdej sekundy trafia 3 tysiące litrów nieczystości.

Co na to prezydent Rafał Trzaskowski? Ano - nic. "Nie ma powodów do niepokoju" - zapewnia. "Najpierw padł jeden kolektor, potem drugi" - dodaje.