Putin: Rosjanie i Żydzi nie pozwolą zapomnieć do czego prowadzą nacjonalizm, rusofobia, antysemityzm

kalinka 23.1.20 15:57

Putin nic nie ugrał - wręcz odwrotnie, wyszedł na pośmiewisko - teraz potępiają go kolejni ludzie na świecie, i kolejni nie chcą mieć nic do czynienia z Rosją – bezrozumnymi ludzmi i nieludzką ziemią. Putin to kłamca i dureń sowiecki, niestety po serii tylu porażek na wszystkich frontach (nawet w sporcie zostali wykluczeni na następne 4 lata), to jest jego upadek, a wojska USA w Polsce i tarcza antyrakietowa, którą montują amerykanie, spowodowała taką nerwowość. Dodając jeszcze do tego fatalny stan rosyjskiej gospodarki, problemy z Nord Stream 2 i zapowiedź Polski o rezygnacji z dalszych zakupów ruskiego gazu powoduje, że ledwo zipią, i że są po prostu stacją benzynową, która jeszcze żyje ze sprzedarzy ropy naftowej i gazu .