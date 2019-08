Publicystka GW o abp. Jędraszewskim: 'Czarnoksiężnik grzmi do mikrofonu'

Moni 18.8.19 12:10

No więc lewaccy tęczowi popaprańcy - zwracam się do was językiem, który preferujecie jak choćby pod tą publikacją - jakiego szacunku dla siebie się domagacie, poniewierając i obrażając oraz profanując choćby wizerunek Matki Najświętszej, parodiując obraźliwie obrzęd Mszy Świętej czy procesje? To są nasze świętości od wieków. I to nasza sprawa - ludzi wierzących, że są naszymi świętościami. Nikomu nic do tego. Ktoś, kto jak wy, obraża je perfidnie i świadomie, u takich jak jak ja, zasługuje jedynie na wstręt, odrazę i pogardę. Choć nieraz modlę się za was, by piekło choć trochę było chłodniejsze gdy staniecie w jego progach.