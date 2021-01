Przywileje za szczepionkę. Niedzielski: Rozważamy ograniczenia dla niezaszczepionych

Razem z rozpoczęciem szczepień przeciwko koronawirusowi, zrodziła się dyskusja na temat ewentualnych przywilejów dla osób, które zdecydują się zaszczepić oraz ograniczeń dla tych, którzy szczepionki nie przyjmą. Takie przywileje i ograniczenia rozważa również polski rząd, o czym w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Adam Niedzielski poinformował w rozmowie z tygodnikiem, że podobnie jak w innych krajach UE, rząd przygotowuje specjalne przywileje dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Na razie w planach jest aplikacja Internetowe Konto Pacjenta kodu QR, który zostanie przyznany każdej zaszczepionej osobie.

Możliwe są również ograniczenia dla osób, który nie zdecydują się na szczepionkę.

- „Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych. Nie dotyczy to oczywiście nagłych i krytycznych sytuacji” – mówił szef resortu zdrowia.

Niedzielski sam planuje zaszczepić się w terminie właściwym dla jego grupy wiekowej.

- „Jak zaszczepię się pierwszy, to będzie, że politycy pchają się bez kolejki. Jak się pierwszy nie zaszczepię, to znowu dam paliwo tym, którzy twierdzą, że to jest niebezpieczne i mam jakieś ukryte powody” – stwierdził, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie zaszczepi się poza kolejnością.

