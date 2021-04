Przyspieszenie programu szczepień. Znamy szczegóły

„Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia, dzięki któremu – tak jak zapowiadaliśmy to już kilkakrotnie – poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów” – poinformował dziś Michał Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

Szef Kancelarii Premiera dodał, że decyzja ta jest jednym z kroków w celu przyspieszenia procesu szczepień i upraszczania procedur. Dalej wskazał:

„O ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz, i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji”.

Polska dzięki temu ma dołączyć do wielu krajów europejskich, które w ten sam sposób przeprowadzają szczepienia. Każdy pacjent będzie musiał wypełnić prosty kwestionariusz, pod którym będzie się trzeba podpisać. Dalej szef KPRM powiedział:

„Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić”.

Odpowiadając na zarzuty dotyczące marnowania szczepionek, wyjaśnił:

„To, że jakieś szczepionki od czasu do czasu mogą się zmarnować, bo na przykład czy jest uszkodzenie mechaniczne, czy fragmentu korka w czasie nakłucia dostanie się do fiolki, czy – co zdarza się bardzo rzadko – nie zjawi się pacjent i nie ma go kim zastąpić, to takie sytuacje – ze statystyki to wynika – muszą się zdarzyć”.

Jednocześnie dodał, że Polska ma pod tym względem bardzo dobre wyniki na tle innych krajów.

dam/PAP,TVP.Info