Przyjmujesz Komunię tylko raz w roku? To jest dramat...

Protestant 7.2.20 11:23

Ksiądz używa niewłaściwego języka. Komunia nie jest przyjęciem Jezusa. O Jego przyjęciu mówią słowa z prologu ewangelii wg Jana:

"[Słowo] przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili." (J. 1,11-13)



Człowiek przyjmuje Chrystusa raz w życiu, w momencie swojego nawrócenia i pojednania się z Bogiem. Stajemy się w tym momencie dziećmi Bożymi, związani z Chrystusem trwałym przymierzem.

Może zdarzyć się, że ktoś jest kulturowym chrześcijaninem, tzn. wychowanym w chrześcijańskiej rodzinie, katechizowanym od dziecka i biorącym udział w życiu kościoła - a mimo to nie nawróconym, nie mającym osobistej relacji z Bogiem za pośrednictwem Chrystusa. Bo nie było w jego życiu takiego momentu, w którym zapragnął on, by Chrystus przez wiarę zamieszkał w nim, by przebaczył mu jego grzechy, by był odtąd był jego Panem i Zbawicielem.



Ze słów księdza wynikałoby, że człowiek mógłby nawet codziennie przyjmować Chrystusa, co oznaczałoby, że również codziennie Chrystus człowieka opuszczałby, i ponownie był na zewnątrz. Również codziennie Bóg musiałby "rodzić" taką osobę, która natychmiast po komunii przestawałaby być Bożym dzieckiem.

Takie są skutki stosowania wadliwego języka, chociaż w słusznym celu. Bo częsty udział w Wieczerzy Pańskiej ma olbrzymie znaczenie w życiu wierzącego.