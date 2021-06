Przez 27 lat był gejem, aż stało się coś niesamowitego

Ten dziś 44-letni mężczyzna wychowywał się w rodzinie chrześcijańskiej. Uczęszczał na nabożeństwa, ale nie oznaczało to dla niego walki z pokusami. Kiedy miał 16 lat po raz pierwszy przespał się z mężczyzną. Wszedł też w konflikt z rodzicami, rozpoczął samodzielne życie na które miał pieniądze po zapisaniu się do marynarki wojennej. Był coraz gorszy, ćpał, uprawiał seks. Stoczył się na dno w którym nie widział już sensu życia. Kiedy utracił wymarzoną pracę chciał nawet popełnić samobójstwo, ale wówczas pomyślał, że „w Bogu zawsze jest nadzieja”. Na szczęście cofnął się przed tym ostatecznym krokiem prowadzącym do przepaści. Szukał szczęścia raz w nielegalnej pracy, innym razem w narkotykach. Nigdy nie miał pokoju w sercu, nie akceptował siebie, niszczyła go depresja.

Jego życie zmieniło się, gdy spotkał prawdziwego chrześcijanina, który uświadomił mu, że nie można być chrześcijaninem prowadząc taki styl życia. David wówczas nie zrozumiał tego, bo diabeł zaślepiał jego oczy. Oczy otworzyła mu lektura Biblii i zaczął rozumieć że Bogu przeszkadzały jego grzechy. Lecz wkrótce tak się stało, że jego homoseksualnemu partnerowi zaczęła przeszkadzać Biblia! Jego partner poczuł się „zagrożony” i spontanicznie zaczął bluźnić. Tak Bóg pokazał prawdeę Davidowi. Rozpoczęła się prawdziwa duchowa walka. David nie był jeszcze dojrzały do zrzeknięcia się grzechu, chciał go zatrzymać dla siebie. Wiele mu jednak dała zmiana środowiska na chrześcijańskie i rozpoczęcie pokuty.

Nagrywając ten film ma nadzieję, że osoby oglądające go porzucą grzeszne życie i zwrócą się do Jezusa, który jest w stanie uwolnić z każdego grzechu.

za: chnnews.pl