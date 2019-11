Przerażające sceny z Chile! Lewicowcy dewastują Kościół!

ktoś tam 10.11.19 13:29

@Dumna bida

No to o czym tam ostatnio sobie gaworzyliśmy? Aaa... o sokach warzywno-owocowych... Z takiego np. soku z buraka otrzymaliśmy nieco toksyczny ekstrakt pod nazwą "Jachirówka". Mnie na ten przykład przypomniał się sok z granatów, bardzo orzeźwiający i o wybitnych właściwościach antyrakowych, oczyszczający... Ale tam soczki... Dla każdego coś miłego...

Bardziej interesujące jest to, co niektórzy pretendujący od Ojców Narodu potrafią wyprodukować. Np. taki p. poseł Śmiszek podał się za awangardę ludzkości, kwiat cywilizacji i takie tam wyżyny. Otóż - zdaje się to ktoś od Was - ów "kwiat cywilizacji", owe szczyty intelektualne ludzkości czy jak to tam było, jużeśmy przerabiali. W Sodomie i Gomorze... Jak sie owe "szczyty" zakończyły to wiadomo. Obecnie, biorąc pod uwagę wszystkie proroctwa, w realizacji jest zaktualizowane rozwiązanie: Sodoma 2.0, już nie o zasięgu lokalnym lecz globalnym. Pan Bóg, którego podobno nie ma, Waszym wyciem niespecjalnie się przejmuje, tylko robi co uważa za słuszne i nawet żadne nawiedzone Grety Thunberg tego nie zmienią. Choćby za nimi stały wszystkie pieniądze świata i różne nadzwyczajne kasty...

Są takie proroctwa, które np. wskazują na to, że Anglia zniknie z powierzchni Ziemi. Ja się temu nie dziwię, biorąc pod uwagę co tam w Londynie powstało 300 lat temu i to co mówił ks. Gabriele Amorth o Londynie, główny egzorcysta diecezji rzymskiej, zatem fachowiec, ekspert w sprawach duchowych i to ekspert nie teoretyczny tylko praktyk, że Londyn jest najbardziej zsatanizowanym miastem na świecie. Piątym pod tym względem ma być Rzym. Ach ta loża P2 i watykańskie tajemnice owocujące "surprajsem" czyli Bergoglio. Ja tak sobie patrzę na to co się dzieje także w tamtym angielskim regionie i widzę, że zgodnie z proroctwami, Anglia jest powoli, ale nieustannie niszczona przez żywioły. Nie ona jedna oczywiście i też jest to zgodne z proroctwami, ale w jej wypadku jest to bardzo charakterystyczne. I tyle by było w temacie angielskiego splendidu... Proroctwa zresztą są obfite w różne informacje. Np. w taką, że także Niemców zostanie tyle ile kot napłakał. I jak patrzę na tę nację to wszystko powoli zmierza w tym kierunku. No jeszcze zniknie co innego, ale to na inną okoliczność... Co zatem z tego wynika, przynajmniej dla mnie...

No gieniusze spod znaku LGBT... Wiecie co się z Wami stanie jak zabraknie Katolików w Polsce, jak uda się Wam "zwyciężyć nad przebrzydłym ciemnogrodem"? Jak już nie będzie nikogo kto by się modlił także w Waszej intencji, o Wasze nawrócenie, nawet jak tego nie doceniacie... My, przebrzydli katole, mamy w swojej doktrynie, że możemy zostać zlikwidowani. Nie jest to miłe, ale jesteśmy tego świadomi i wiemy, że życie nie kończy się na tym co tu i teraz. Jest także potem... Ale Wy? Wy nie macie innej perspektywy niż to co widzicie. I jeszcze jesteście z tego dumni...