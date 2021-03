Przerażające! Bluźniercza ,,Droga krzyżowa LGBTQ+’’ na katolickim uniwersytecie w USA

Katolicki Uniwersytet w Dayton w stanie Ohio zaproponował swoim studentom możliwość stworzenia stacji Drogi krzyżowej, które będą pro-LGBT. Uczestnicy tego projektu będą mogli następnie „modlić się przy stacjach krzyżowych poprzez soczewkę LGBTQ+ i sprzymierzania się (allyship)” – jak opisuje to przygotowany na tę okazję plakat. Na plakacie tęczowa droga prowadzi do stóp krzyża.

Wygląda zatem na to, że prowadzona przez księży marianistów uczelnia normalizuje homoseksualizm. Zapraszając do uczestnictwa w wydarzeniu, które ma się składać z pięciu „interaktywnych spotkań”, pomysłodawcy piszą na stronie internetowej: „Nie jest potrzebne doświadczenie – jedynie chęć powiązania rzeczywistych doświadczeń w społecznościach LGBTQ+ i Przymierza z doświadczeniami męki Chrystusa”.

„To wydarzenie utrudnia im doświadczenie Chrystusa – stwierdził w komentarzu rodzic jednej ze studentek. – Wielki Post to refleksja nad śmiercią Jezusa na krzyżu”. Rodzic domagał się natychmiastowego powstrzymania bluźnierczej Drogi krzyżowej, stwierdzając jednocześnie, że Uniwersytet w Dayton „prowadzi studentów do grzechu w czasie Wielkiego Postu”. Rodzic napisał też, że pomysł „nie odzwierciedla nauki Kościoła katolickiego i w rzeczywistości może wieść tych studentów na niebezpieczną ścieżkę medycznej tranzycji i grzechu”.

Pete Baklinski z portal „Life Site News” zwraca uwagę, że takie inicjatywy Drogi krzyżowej „LGBTQ+” z reguły prowadzą do porównania cierpień Chrystusa do cierpień homoseksualistów z powodu ich pociągu do osób tej samej płci. Podobna Droga krzyżowa w San Francisco w zeszłym roku zestawiała skazanie Pana Jezusa na śmierć z „niesprawiedliwym potępieniem” tzw. „katolików LGBT”.

Uniwersytet broni incjatywy tęczowej Drogi krzyżowej, stwierdzając m.in., że uniwersytet „jest w pełni świadom nauki Kościoła o ekspresji seksualnej, małżeństwie i tożsamości płciowej; duszpasterze naszego campusu szanują te nauki. Duszpasterstwo campusu troszczy się o to, by zapewnić, że cały program związany ze studentami LGBTQ+ wyraża w sposób autentyczny nauki Kościoła”.

Jak zauważa Baklinski, można jednak wątpić, czy te autentyczne nauki są na pewno przekazywane samym studentom. Oto na oficjalnej stronie uniwersytetu możemy przeczytać tzw. „warsztatach Ally Training (Trening Przymierza)”, które mają pomóc studentom „lepiej wspierać społeczność LGBTQ+”. Zajęcia na warsztatach mają także dostarczyć uczestnikom „wiedzę, umiejętności i postawy, które pomogą (...) skutecznie sprzymierzać się ze społecznością LGBTQ+”. Na dodatek cały „program sponsorowany jest przez LGBTQ+ Student Services”.

jjf/LifeSiteNews.com, udayton.edu