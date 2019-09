Protest ekologów w Warszawie. Przykuli się do metalowej konstrukcji

Pewna grupa aktywistów przykuła się do metalowej konstrukcji, która wyglądem przypominała kulę ziemską. Akcja miałą miejsce na rondzie de Gaulle’a.

Miało to miejsce już po oficjalnym rozwiązaniu manifestacji. Około 20 ekoaktywistów wtargnęło na jezdnię i przykuło się do metalowej konstrukcji przypominającej naszą planetę. Wykrzykiwano w trakcie tego gasła związane z ochroną środowiska. Konieczna była interwencja policji i straży pożarnej.

„Nasz protest musi być widoczny. Gdybyśmy protestowali na środku pola w weekend, to nikt by tego protestu nie zauważył, nikt by nie przyszedł”