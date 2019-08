Ależ propaganda! TVN i Wyborcza chronią Trzaskowskiego. Celny komentarz Ziemkiewicza

TVN i "Gazeta Wyborcza" bagatelizują sprawę katastrofy ekologicznej, do jakiej doszło w Warszawie poprzez awarię w oczyszczalni ścieków. Media, które rozdmuchiwały kwestię wycinki w Puszczy Białowieskiej po to tylko, by zaatakować rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy nadarzyła się prawdziwa katastrofa, milczą, bądź ją lekceważą. Wszystko po to, by chronić Platformę Obywatelską.