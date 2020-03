Progejowski film Disneya okazał się klapą

K.K. 13.3.20 11:59

Boże przykazania zastąpiono tolerancją, tradycyjną moralność zastąpiono tak zwanym wyzwoleniem i na efekty nie trzeba było długo czekać. Szalejący koronawirus jest dobrą okazją do opamiętania się, do powrotu do wiary katolickiej, do kościoła, do Boga. Czy współcześni ludzie Zachodu skorzystają z tej okazji? Bardzo wątpię.