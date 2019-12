Prof. Zdzisław Krasnodębski: Europa Zachodnia to wyjątek. Świat jest religijny

- Muzułmanie czy ortodoksyjni Żydzi żyją w społeczeństwie, o którym niektórzy mówią, że jest postchrześcijańskie, ale swoją obecnością wywołują pytania: kim jesteśmy? W co wierzymy? - mówił.

Zdzisław Krasnodębski zaznaczył, że w Polsce nie należy "ulegać przekonaniu, że jesteśmy jedyną twierdzą, która się jeszcze ostała". Przypomniał demonstracje w Paryżu w sprzeciwie do ustawy umożliwiającej dostęp do zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom.