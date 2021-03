Prof. Piotr Wolański: Człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne? Bzdura służąca interesom Zachodu!

Propaganda zachodnich państw wkłada wiele wysiłku w przekonanie krajów biedniejszych, że to człowiek odpowiada za zmiany klimatyczne. Jaki mają w tym cel? Zdaniem prof. Piotra Wolańskiego chodzi o wymuszenie na państwach rozwijających się kupowania zachodnich technologii ekologicznych.

Na łamach portalu DoRzeczy.pl prof. Piotr Wolański wyjaśnia, że klimat na Ziemi kształtują w głównej mierze trzy procesy: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza. Energia dostarczana przez Słońce jest podstawowym źródłem ciepła na Ziemi. To ona wymusza obieg wody i krążenie powietrza.

- „Nagrzane lądy i oceany emitują promieniowanie cieplne w zakresie podczerwonym, którego część opuszcza naszą planetę w otaczającą nas przestrzeń kosmiczną natomiast część jest pochłaniana przez gazy cieplarniane i częściowo emitowane w kosmos a częściowo z powrotem do powierzchni ziemi. Zjawisko to zwane jest efektem cieplarnianym i dzięki niemu średnia temperatura na naszej planecie wynosi około 15 oC. Gdyby nie było efektu cieplarnianego temperatura na ziemi byłaby o około 18 oC niższa”

- wyjaśnia naukowiec.

- „Głównymi gazami cieplarnianymi w naszej atmosferze są: para wodna która, według różnych ocen, odpowiada za 70-99 proc. całego efektu cieplarnianego, pozostałe to dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i inne. Duży wpływ na bilans ciepła w atmosferze Ziemi mają również znajdujące się w niej pyły. Pochodzą one różnych źródeł takich jak: wybuchy wulkanów, burze pustynne, pożary lasów czy w czasach przemysłowych emisje z zakładów przemysłowych, elektrowni węglowych, samochodów, uprawy roli, indywidualnych pieców grzewczych itp.”

- dodaje.

Jak zaznacza prof. Wolański, najważniejszy wpływ na klimat mają Słońce, aktywność wulkaniczna, gazy cieplarnianie i prądy morskie. Od samego początku istnienia Ziemi, podkreśla uczony, klimat naszej planety ulegał ciągłym zmianom. Mieliśmy epoki lodowcowe, które były przedzielane okresami ocieplenia.

Dziś, wskutek efektu cieplarnianego, mamy o około 18 stopni Celsjusza wyższą temperaturę. Jaki ma jednak na to wpływ człowiek?

- „Udział antropogenicznej emisji CO2 na efekt cieplarniany jest mniejszy niż 1proc. i nie ma zauważalnego wpływu na obserwowane zmiany klimatu na Ziemi”

- wskazuje uczony.

To czynniki naturalne, przede wszystkim aktywność Słońca, decydują o zmianie klimatu.

- „Kraje wysoko rozwinięte propagują tezę, że aktywności człowieka ma zasadniczy wpływ na zmiany klimatyczne, aby wymusić kupowanie ich ekologicznych technologii przez kraje rozwijające się”

- pisze prof. Piotr Wolański.

- „Jednym z takich działań jest wprowadzanie limitu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeba zaznaczyć, że nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 do atmosfery generowanego przez działalność człowieka nie wpłynie na zmiany KLIMATU na Ziemi! Pomimo tego, że największy wpływ na zmiany KLIMATU miała, ma i będzie mieć zmienna aktywność SŁOŃCA, to i tak powinniśmy dbać o ochronę naszego środowiska!”

- kończy swój artykuł na łamach DoRzeczy.

kak/DoRzeczy.pl