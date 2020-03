Prof. Kucharczyk: wiara nakazuje w Bogu szukać ratunku

"Profesor odniósł się też do apelów środowisk lewicowych o zamykanie Kościołów. Jego zdaniem jest ona po prostu powodowana niechęcią do Kościoła"



Co to qwa za profesor? Skąd wy bierzecie takich oszołomów?



Ja mam głęboko w dupi.e niechęć czy sympatię do kościoła. Nie chcę żeby banda oszołomów roznosiła wirusa w imię swoich egoistycznych pobudek.



Kościółek znowu robi z siebie ofiarę- "o jacy my jesteśmy biedni i prześladowani"



Skoro można odwołać mecze to można zamknąć kościoły.

Przecież to praktycznie to samo.

