Prof. Horban: To jeszcze nie czas na luzowanie obostrzeń

Sytuacja polskich przedsiębiorców z branż, które zostały najmocniej dotknięte wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami, jest coraz trudniejsza. Nie do wszystkich też trafia rządowa pomoc. Jednak mimo kolejnego spadku liczby nowych zakażeń, rząd wciąż nie zapowiada luzowania restrykcji.

W rozmowie na antenie RMF FM na pytanie o to, kiedy możemy się spodziewać luzowania obostrzeń, prof. Andrzej Horban stwierdził, że to jeszcze nie czas na takie decyzje. Kiedy wobec tego możemy się spodziewać konkretnych zmian? Profesor stwierdził, że powinno to nastąpić zaraz po tym, jak zaszczepiona zostanie zdecydowana większość osób powyżej 70. roku życia.

„Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, bo cały nasz wysiłek przez rok czyniony, potężny, demolujący życie społeczne, może wziąć w łeb”

- stwierdził prof. Horban.

dam/PAP,Fronda.pl