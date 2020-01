Prof. Grzegorz Kucharczyk: Polska musi pisać historię, inaczej napiszą ją za nas inni

Jeżeli Polska nie zacznie pisać historii, to napiszą ją za nas inni - mówi prof. Grzegorz Kucharczyk. Nauka to nie tylko postęp technologiczny, to także nauki humanistyczne - w tym historia, dodaje.

"Historia ma znaczenie. Przypomnijmy sobie, co było w 2018 r. przy okazji nowelizacji ustawy o IPN. Nagle się okazuje, że wizja historii najnowszej ma nie tylko znaczenie polityczne czy ekonomiczne, ale nawet militarne. Słyszeliśmy, że jak nie poprawimy tej ustawy, to Amerykanie nie będą mieli w Polsce baz wojskowych. To są naprawdę poważne sprawy i trzeba zerwać z myśleniem, że nauka to jest tylko innowacyjna gospodarka na rzecz przemysłu. Nauka to także nauki humanistyczne, w tym historia, która ma – jak widać przy okazji putinowskiej propagandy – fundamentalnie ważne znaczenie dla nowoczesnego państwa" - powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z "Radiem Maryja".

"Jeżeli teraz Putin mówi o rzekomym antysemityzmie Polski przedwojennej czy polskich dyplomatów II RP, to warto mu to przypomnieć. Warto zadać pytanie, dlaczego Związek Sowiecki, który miał taką sama wiedzę, jak mocarstwa zachodnie o tym, co dzieje się w Auschwitz, dlaczego oni nie bombardowali torów kolejowych, które wiodły do niemieckiego obozu zagłady? Dlaczego tego nie zrobili?" - pytał.

"Dlaczego czekali do 1945 roku? Podobnie trzeba przypomnieć, że w Katyniu w 1940 r. z rąk sowieckiego NKWD ginęli polscy oficerowie, również pochodzenia żydowskiego. Kto tutaj tak naprawdę był antysemitą?" - kontynuował uczony.

"Putin mówi o współudziale Polski za wybuch II wojny światowej, jednocześnie usprawiedliwiając agresję Związku Sowieckiego 17 września 1939 r. i bagatelizując pakt Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. Jednak wcześniej, będąc na Westerplatte w 2009 r. interpretując traktat wersalski z 1919 r. – który w sensie prawa międzynarodowego sankcjonował powrót niepodległej Polski do rodziny państw europejskich – mówił, że Wersal to było pogwałcenie zarówno praw Rosji, jak i Niemiec. Ta narracja jest bardzo systematyczna" - wskazał Kucharczyk.