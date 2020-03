Prezydent Warszawy na zwolnieniu. Ratusz zapewnia: ‘to nie koronawirus’

katolik 13.3.20 11:16

Przeciązenie debilstwem, ukrywanie się -cecha całego dna popslsldwiosnanowoczesnahołow -warszawiacy was ulubieniec was opuścił, zdezerterował, nie został ze swym ludem do końca, szczególnie w obliczu śmierci. Radzcie sobie sami...biedni i naiwni