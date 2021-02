Prezydent w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem: To miało fundamentalne znaczenie

Z okazji 101. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem Prezydent RP Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem gen. Hallera w Pucku. – Zaślubiny Polski z Morzem miały fundamentalne znaczenie gospodarcze dla odradzającej się Rzeczypospolitej – podkreślił.

Bardzo dziękuję za przybycie tu, do portu w Pucku, w 101. rocznicę Zaślubin Polski z Morzem, w tych bardzo dziś specyficznych warunkach pogodowych, atmosferycznych, jakie rzadko widywane są – zwłaszcza w ostatnich latach – nad polskim morzem, nad Bałtykiem.

101 lat temu miała tu miejsce chwila niezwykle podniosła. Generał Józef Haller dokonał Zaślubin Polski z Morzem, tzn. w istocie dokonał objęcia w posiadanie przez odradzającą się Rzeczpospolitą Polską wybrzeża Bałtyku. 147 km brzegu morskiego przejęła wtedy Polska w wyniku ustaleń traktatu wersalskiego i miało to dla odradzającej się Rzeczypospolitej fundamentalne znaczenie gospodarcze, choć Polska nie dostała wtedy żadnego znaczącego portu.

Ale to zmartwychwstałe polskie państwo i umęczony zaborami naród zdobyły się na wielki wysiłek budowy portu – własnego, nowego, wielkomorskiego – w Gdyni. Wcześniej, na samym początku, portem, który miała Rzeczpospolita, był właśnie Puck, gdzie dziś jesteśmy.

Cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy uczcić to niezwykłe wydarzenie, wtedy bardzo wzruszające. Wiele podniosłych słów wypowiedziano tu, ze wzruszeniem mówiąc także o mieszkańcach tej ziemi – o Kaszubach, którzy zachowali polskość i byli przy Polsce. I zgromadzili się tu po to, by gen. Hallera i przedstawicieli polskich władz, którzy przybyli z Warszawy, powitać na swojej ziemi, znów przynależnej do Polski.

Zapłacili potem za swą polskość wysoką cenę. Wielu z nich zostało zamordowanych przez Niemców w 1939 roku i w kolejnych latach II wojny światowej, wielu zostało rozstrzelanych w piaśnickich lasach. Ale byli przy Polsce i są przy Polsce. I z całego serca im za to w imieniu Rzeczypospolitej dziękuję.

Dziś śnieg pada tak gęsto, że nie widać nawet zatoki, ale ona jest – jest polska, jest polskie wybrzeże Bałtyku, jest polska Zatoka Pucka. Jest wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita, która dziś stanowi część wolnego świata; która należy do najważniejszych i najsilniejszych na świecie sojuszy, takich jak NATO; która jest dziś częścią Unii Europejskiej i cieszy się szacunkiem oraz przyjaźnią sąsiadów.

Chcę bardzo mocno to podkreślić, bo tak akurat się składa, że tu, właśnie nad Bałtykiem, na Mierzei Helskiej, trwa w tej chwili spotkanie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Z radością witałem wczoraj prezydenta Czech, pana Miloša Zemana, panią prezydent Słowacji, Zuzanę Čaputovą, i pana prezydenta Węgier, Jánosa Ádera.

Rozmawiamy o ważnych sprawach, rozmawiamy o przyszłości, która – mam nadzieję, że gdy wreszcie uda nam się pokonać pandemię koronawirusa i przezwyciężymy wszystkie związane z tym trudności gospodarcze – będzie bardzo dobrą przyszłością dla naszych krajów i narodów.

Jesteśmy jedynym z tych czterech państw, które posiada dostęp do morza. Cieszymy się naszym Bałtykiem i dlatego ta 101. rocznica Zaślubin Polski z Morzem – choć nie 100., tylko właśnie 101. – jest także, jak zawsze, tak bardzo ważna.

Jeszcze raz dziękuję.

mp/prezydent.pl