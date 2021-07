Prezydent oddał cześć Powstańcom. ,,Wszystko zaryzykowali dla wolności’’

Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego Prezydent Andrzej Duda bierze udział w uroczystościach w przeddzień 77. rocznicy wybuchu zrywu stolicy. Na placu Krasińskich została odprawiona polowa msza święta, następnie rozpoczął się Apel Pamięci.

W uroczystościach biorą udział Powstańcy, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz mieszkańcy stolicy.

– 77 lat temu o tej porze rozkaz do Powstania był już wydany, godzina „W” była już wskazana. Chłopcy, dziewczęta poprzez sieci łączności dowiadywali się, że następnego dnia o tej porze będą już w walce – mówił dziś w Warszawie Prezydent RP.

– Ci młodzi nie wahali się zaryzykować wszystkiego, z życiem włącznie, żeby odzyskać wolność, swoje miasto i swoją Ojczyznę. Byli gotowi zapłacić każdą cenę. Potem Oni, Ci którzy przeżyli, w mrokach komunizmu, mimo tego, że tej wolności im nie dano, w miłości do niej wychowali kolejne pokolenia – wskazywał.

Apel Pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego i polowa msza święta na placu Krasińskich w Warszawie wpisują się w trwające obchody 77. rocznicy Powstania. Wczoraj Prezydent uhonorował Bohaterów zrywu 1944 roku i tych, którzy pielęgnują pamięć o nich.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

