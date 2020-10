Prezydent o pandemii: Nikt na świecie nie przewiduje, że ta sytuacja potrwa dłużej niż dwa lata

W związku ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych koronawirusem w Polsce i w Europie, niemieccy eksperci uważają, że nawet po wprowadzeniu szczepionki obostrzenia sanitarne pozostaną.

Na portalu dw.com czytamy:

- Według Instytutu Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI) nawet po uzyskaniu szczepionki na koronawirusa życie codzienne w Niemczech będzie w dalszym ciągu ograniczone. Nie da się tak szybko zrezygnować z noszenia maseczek i nakazu utrzymywania dystansu. RKI zwraca na to uwagę w dokumencie strategicznym opublikowanym we wtorek (13.10.2020) w Berlinie.

Przebywając na Ukrainie do sytuacji pandemicznej oraz przyszłości rozwoju gospodarczego odniósł się prezydent Andrzej Duda.

Podczas wspólnej wizyty prezydentów Polski i Ukrainy w Odessie, prezydent Duda powiedział:

- Kiedy rozmawiamy o perspektywach, zwłaszcza dla tak twardego sektora poważnych inwestycji jakim są inwestycje logistyczno-transportowe i energetyczne, to nie ma wątpliwości, że taki okres można w tym aspekcie pominąć, że jest to czas przejściowy. Zresztą nikt chyba na świecie nie przewiduje, że ta sytuacja potrwa dłużej niż dwa lata. Że pokonamy pandemię koronawirusa dzięki szczepionce, która zostanie wynaleziona, dzięki lekom, nad którymi pracuje się w tej chwili na całym świecie i sytuacja będzie mogła w pełni wrócić do normalnego funkcjonowania

mp/300polityka.pl/dw.com