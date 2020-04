Prezydent Duda na podium. Kidawa-Błońska poza ...

Albert 18.4.20 14:34

Ostatnio produkował się opowiadając jak to wielce na giełdzie inwestuje od 2000 roku. Mniejsza o to, że nie ogarnia podstawowej terminologii i zasad, chciał zabłysnąć jak nigdy i skończył jak zawsze.



Teraz więc szuka nowego nicka, żeby się zamaskować. Słabo mu to jednak idzie, bo w kółko tak samo kaleczy polszczyznę i angielszczyznę. Tak to jest, jak się ze szkoły na religię uciekało.