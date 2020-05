Prezydent Duda: Baltic Pipe da nam niezależność od Rosji. To my będziemy decydowali, czy podpiszemy kontrakt

T 24.5.20 11:10

A czy da nam niezależność od USA?

Robicie to samo co banda Piłsudskiego, sfinansowanego przez City of London Co.

A mianowicie zamiast zawierzyć Bogu, to szukacie ziemskich sojuszy, a jakie to są sojusze to poczytajcie sobie historię, chociażby o tym jak pewien pijak prezydent USA oddał nas na pożarcie bandzie Stalina.



Dopóki nie zrozumiemy, że tylko Stwórca może zapewnić naszej Ojczyźnie pokój i dobrobyt to będziemy znowu oszukiwani przez sojuszników, którzy przecież są po uszy zatopieni w Masonerii.