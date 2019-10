Prezes PiS: 'Przebierańcy' LGBT chcą ograniczyć nam wolność

Bizon 3.10.19 17:37

Jestem tolerancyjny dla homomisiów. Wiem, że to albo choroba, albo genetyczne zmiany w ich orientacji seksualnej. Tak czy tak, oni nie mogą nic za to, że tacy się urodzili. Nie zamierzam też profanować symboli ich wiary. Niech sobie wierzą w ich seks, który jest dla nich Bogiem, niech beszczeszczą sobie odbyty i weginy i niech noszą sobie kut-asy i cipki na patykach – ich sprawa, ale wara od moich symboli religijnych i wara od wychowania moich dzieci w przedszkolach i szkołach, opartego na neomarksistowskiej ideologii LGBT. To właśnie tą ideologię nazywamy tęczową zarazą ! O moje symbole religijne będę walczył nawet na pięści !

To nie zwykli homosy organizują tzw. „marsze równości” . Oni nawet się wstydzą za tych co tam maszerują. To aktywiści, głównie z Warszawy, którzy zjawiają się autobusami i kasują za to szmal zza granicy, głównie od niemców i żydów. Pomagają im też prezydenci związani z PO w większych miastach wydając ochoczo pozwolenia, a do maszerujących dołączają stuknięte feministki i członkowie lewackich ugrupowań politycznych. Czego oni żądają od nas ? Oni żądają od nas tolerancji. No to co ? To ja mam być tolerancyjny dla ich choroby lub mutacji, a oni mogą być nietolerancyjni dla mojej wiary beszczeszcząc jej symbole i relikwie jak również mszę świętą ?! Dlaczego żądając od nas tolerancji, atakują i profanują nasz Kościół ?!! To jakiś obłęd ! Jak można żądać tolerancji będąc nietolerancyjnym ?!!

Jeśli nazywają te marsze „marszami równości” to wogóle nie rozumieją co słowo „równość” oznacza. My hetero nie jesteśmy i nigdy nie będziemy równi tylko podobni, a co dopiero równi z nimi. Jeśli zaś żądają homo związków małżeńskich, to ktoś musi dla nich zmienić Konstytucję, bo obecnej łamać nie wolno, a ta mówi o małżeństwach kobiety i mężczyzny.