Prezes PiS: Będziemy bronić wolności w mediach

W rozmowie z Michałem Karnowskim na antenie wPolsce.pl prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński odniósł się do ostatnich zamachów na wolność słowa w mediach społecznościowych. Polityk podkreślił, że Zjednoczona Prawica będzie stanowić prawo broniące wolności słowa.

Zablokowanie kont byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w mediach społecznościowych pokazało potęgę internetowych gigantów, coraz śmielej cenzurujących treści w administrowanych przez siebie portalach. Do kwestii wolności słowa w mediach społecznościowych odniósł się na antenie wPolsce.pl prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „To jest właśnie istota wolności słowa: możliwość wypowiedzenia głośno tego, co się myśli. Pojęcie wolności odnosi się przecież do relacji między ludźmi, a porozumiewamy się za pomocą języka, pisma, obrazu. Jeżeli to nie jest wolne, wolności nie ma. Dzisiaj niestety dąży się już otwarcie nie tylko do ograniczenia wolności, ale jej likwidacji. Pojęcia, jakimi przy tej okazji posługują się wrogowie wolności, są mylące. Określenia w rodzaju mowa nienawiści to przecież czysta socjotechnika” – mówił.

Wicepremier podkreślił, że istnieją siły chcące wprowadzić tego typu ograniczenia również w Polsce.

- „Będziemy się temu przeciwstawiać, będą odpowiednie ustawy. Ale z kolei sądy nie chcą stosować ustaw, to jest kwestionowanie już nie wolności, tylko demokracji” – zaznaczył.

Dodał, że sam jest autorem projektów pojawiających się w Zjednoczonej Prawicy, które mają być odpowiedzią na zagrożenia dla wolności słowa.

Pytany, czy Polska ma szansę w starciu z medialnymi gigantami stwierdził, że najważniejsza jest determinacja.

- „Determinację wobec tych, którzy funkcjonują na naszym terytorium i muszą pewnych zasad przestrzegać. A poza tym, co być może jest perspektywą nieco bardziej odległą, determinacji w budowie tego, co ma być konkurencją wobec tych, którzy w tym obiegu informacji odgrywają kluczową rolę, ale pozbawiają ten obieg wolności” – stwierdził wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z Michałem Karnowskim.

kak/wPolityce.pl