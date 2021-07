Premier: To bilet do życia na poziomie Zachodu!

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś z mieszkańcami Łowicza, którym opowiadał o założeniach Polskiego Ładu. Przekonywał, że nowy program PiS jest dla Polaków biletem do życia na poziomie Zachodu.

Polski Ład to wielki program Prawa i Sprawiedliwości, który ma pozwolić polskiej gospodarce podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i zakopać przepaść dzielącą nasz kraj od najbogatszych państw Europy Zachodniej. O szczegółach Polskiego Ładu premier Mateusz Morawiecki mówił dziś w Łowiczu.

- „Polski Ład to nie tylko dekada rozwoju (…), to jest nasz bilet do życia na poziomie Zachodu, ale według polskich zasad”

- podkreślał szef rządu.

Zapewniał, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje Polakom zmiany, które polepszą życie wszystkich obywateli. Przypomniał o obietnicach już spełnionych.

- „Czasami coś nie wychodzi, czasami coś idzie wolniej, ale jak obiecaliśmy naprawić finanse publiczne, to naprawiliśmy w dużym stopniu. Jak obiecaliśmy 500 plus, wdrożyliśmy 500 plus (…) Jest kilka razy więcej na drogi gminne i samorządowe. Obiecaliśmy trzynaste emerytury, są trzynaste emerytury. Obiecaliśmy obniżkę podatku PIT, jest obniżony podatek PIT”

- wymieniał.

Wskazał, że już od 1 stycznia przyszłego roku zacznie obowiązywać kwota wolna do 30 tys. zł.

Morawiecki zwracał też uwagę na powracających do kraju Polaków.

- „W ostatnich dwóch latach dużo więcej do Polski ludzi wróciło z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Niemiec, z Francji niż wyjechało z Polski. To pierwszy taki okres od chyba ‘56 roku”

- mówił.

Zaznaczył, że celem polskiego ładu jest, aby „życie w Polsce było na podobnym poziomie w każdym zakątku, żeby młodzi ludzie nie uciekali stąd” i powrócili ci, którzy wcześniej zdecydowali się na emigrację.

kak/PAP