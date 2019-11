Premier rozwiewa wątpliwości ws. głosowania do KRS

"Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że marszałek Elżbieta Witek nie znała wyników głosowania ws. KRS i że wszystko nastąpiło w prawidłowy sposób"-podkreślił szef rządu. Gość RMF FM wskazał, że choć sam nie miał problemów z maszyną do głosowania, to widział, że kłopoty mieli zarówno posłowie opozycji, jak i PiS.