Premier: Podejmowaliśmy właściwe decyzje ws. COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył dziś w X Kongresie Polska Wielki Projekt. W czasie swojego wystąpienia mówił o działaniach polskiego rządu w związku z pandemią koronawirusa. Podkreślił, że na początku pandemii, pół roku temu, polski rząd podejmował słuszne decyzje.

- „Pamiętam ten dzień, 13 marca. Nie jestem zabobonny, ale to był też piątek, kiedy podjęliśmy pierwsze decyzje o zamknięciu wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego” – mówił szef rządu.

Jak podkreślił, dochodziło do niego wówczas wiele głosów kwestionujących takie podejście.

- „Ale dzisiaj to wiemy, potwierdzają to instytuty zagraniczne również, że ocaliliśmy tym samym co najmniej 20 tysięcy istnień ludzkich” – zaznaczył.

Dodał, że właśnie wartość ludzkiego życia była wtedy, i jest obecnie, nadrzędnym celem, jaki stawia sobie rząd. Przy tym, jak przekonywał, cały czas rządzący szukają rozwiązań, które będą złotym środkiem pomiędzy odpowiednim zabezpieczeniem służby zdrowia i gospodarki.

kak/300polityka.pl