Premier. Odmrażanie sportu od 4 maja

W trakcie dzisiejszem konferencji prasowej w KPRM premier Mateusz Morawiecki mówił o kolejnych etapach rozmrażania życia społecznego. Tym razem o przywracaniu życia sportowego w naszym kraju.

Premier powiedział:

– Chcemy dzisiaj z minister sportu zaprezentować matryce powrotu do nowej rzeczywistości sportowej i w ślad za tą pierwszą rundą walki z koronawirusem, kiedy udało nam się powstrzymać przeciwnika, chcemy przejść do kontrofensywy, do działań które będą pokazywały powrót do normalności sportowej, mam nadzieję w najbliższych kilku tygodniach, paru miesiącach. Sport to oczywiście zdrowie, ale również bardzo ważny dział gospodarki narodowej, który jednocześnie też przyczynia się do poprawy naszego stanu zdrowia, a więc to ta dziedzina życia publicznego, którą szczególnie zajmujemy się i mamy świadomość tego, jak ważne jest przywracanie tutaj tej nowej normalności

Dodał też:

- Pierwszy etap mamy już za sobą. Wiemy doskonale, że nawet te treningi indywidualne były zabronione, były zamknięte parki i lasy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że z powrotem można trenować indywidualnie. To już jest dopuszczalne, w lasach również bez maseczki i ten etap powrotu do aktywności jest za nami. W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W drugim etapie również orliki, na boiskach na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób, a więc także dla innych dyscyplin sportowych takich jak tenis ziemny, też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo że może grać 2 albo 4 zawodników, też stanie się dopuszczalny. W tych miejscach mamy pewność czy wysokie prawdopodobieństwo utrzymania dystansu społecznego, to ważne żeby zmniejszać prawdopodobieństwo zachorowań na koronawirusa

W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, hale sportowe, czyli obiekty zamknięte, ale również jeszcze z maksymalnie 6-osobowym składem osób grających, uprawiających daną dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa, sanitarnych, które są bardzo ważne po to, żeby rzeczywiście cały czas to, co nam się udało, powiodło nam się dużo lepiej niż Włoch, Francuzom, Hiszpanom czy Holendrom, Szwedom czy Duńczykom, czyli wypłaszczenie tej fali zachorowań na koronawirusa, żeby to dalej nam się udawało. Ważne są te reguły sanitarne, przestrzegane cały czas

Czwarty etap obejmie te obiekty, które jednocześnie też kojarzą się z większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub realizują w sporcie, jak różnego rodzaju siłownie, sale fitness, także baseny. Sport, rekreacja i kręgielnie czy inne tego typu miejsca uprawiania sportu

Szef rządu zaznaczył jednak:

– Decyzje o przejściu do trzeciego i czwartego etapu będą również uzależnione od tych samych kryteriów, o których mówiliśmy wraz z ministrem zdrowia w kontekście uruchamiania kolejnych faz otwierania gospodarki. Czyli liczba zachorowań, ale także ilość dostępnych łóżek w szpitalach i na oddziałach zakaźnych, szpitalach jednoimiennych po to, żeby mieć pewność, że w przypadku gdyby ta fala przybrała na sile, w jakimś interwale czasowym, 2-3 tygodnie następujące po otwarciu gospodarki lub sportu, żebyśmy mogli z powrotem nad nią we właściwy sposób zapanować