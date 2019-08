Premier Morawiecki: Stoimy na straży polskiej wiary

Szymon 11.8.19 16:45

Od kiedy Premier jest od stania na straży polskiej wiary? I co to w ogóle jest polska wiara? Ja jestem Polakiem i jestem ateistą. Są polacy prawosławni, żydzi, czy nawet muzułmanie. Rozumiem, że na straży ich wiary też stoi? Od kiedy wiara taka czy inna jest jakąkolwiek kompetencją do pełnienia stanowiska w rządzie? Ludzie robią kariery albo na trzymaniu z kościołem, albo z LGBT. Takie informacje o ludziach, którzy chcą rządzić pownny być tajne. Ani wiara, ani orientacja seksualna nie jest żadnym wyznacznikiem ani kompetencją, która powinna dawać mandat do rządzenia!