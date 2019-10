Premier Morawiecki: Nie pozwolimy na pedagogikę wstydu!

„Pokazujemy Polakom, co to znaczy odpowiedzialne państwo, co to znaczy zrównoważony terytorialnie rozwój - nie tylko Kraków, nie tylko Wrocław czy Warszawa, ale również Bochnia, Brzesko, Tarnów, Myślenice, miejscowości, które są mniejsze; one musza mieć szansę rozwoju” - mówił premier Mateusz Morawieckie w trakcie spotkania z wyborcami w Bochni w Małopolsce.