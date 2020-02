Premier Morawiecki: Czytałem wiele absurdów na temat Polski, ale Putin przebił wszystko...

Andrzej 11.2.20 8:54

Wielu prorosyjskich polityków czasem mówi rozsądnie ale tak niestety postępuję wiele osób popierających Putina. Są niby dobrymi obywatelami, niby rozsądni ale przecież i Mołotow i Stalin też mieli swoją inteligencję. Jedynie Tuski, Petru, Schetyna i Kidawa są tu wyjątkami. Swoją drogą to dziwne dlaczego PO wystawia tylko takich kompromitujących się kandydatów. Konfederacja jest po to aby osłabić siłę prawicy. Każdy głos oddany na nich i na innych, jak np Piotrowicza to głos zmarnowany.