Premier: Chrześcijaństwo stworzyło najwspanialszą cywilizację

Stan 24.9.19 15:58

Oto dlaczego walczą o dojście do koryta. Nie liczą się kompetencje, ale kto jest najbardziej pomysłowy w demoralizowaniu społeczeństw.

Proszę to upowszechniać, kto jest wrogiem Polaków i chce zawłaszczyć Polskę oraz dlaczego niszczą jej fundamenty. Opozycja realizuje zgubny dla Polaków plan.

Oto przedwojenne wystąpienia żydomasonów:

"Rozpowszechniliśmy ducha buntu i niepohamowanej swobody wśród narodów, aby oderwać od wiary i do tego poprowadzić, żeby się wstydzili swego wyznania wiary i nauk i przykazań swego Kościoła. Wielu z nich doprowadziliśmy tak daleko, że chełpią się swem bezbożnictwem, a nawet się szczycą pochodzeniem od małpy. Owe nowe teorje, które zawierają w sobie niemożliwość urzeczywistnienia— komunizm, anarchizm, socjalizm —myśmy im wpoili, tak, że oni wykonują przez to wstępne prace do osiągnięcia naszych własnych ostatecznych celów... Głupi goje przyswoili sobie z największym entuzjazmem te teorie, nie przypuszczając, że pochodzą one od nas, i że są to tylko środki, za pomocą których my przeciwko nim pracujemy.

Myśmy Kościół katolicki przez najgorsze oszczerstwa z błotem zmieszali i zbrukaliśmy jego dzieje, sfałszowaliśmy najszlachetniejsze jego poczynania w dzieła hańby. Zbrodnie jego wrogów przypisaliśmy jemu samemu i przez to skupiliśmy wrogów Kościoła wkoło siebie. Z wyników możemy być najzupełniej zadowoleni; jesteśmy bowiem świadkami, że dziś w różnych krajach walka przeciw Kościołowi żywo rozgorzała... Duchowieństwo jego zrobiliśmy przedmiotem nienawiści i kpin, podaliśmy je pogardzie mas. Doprowadziliśmy do tego, źe wykonywanie katolickich praktyk religijnych uważane jest za niezgodne z dzisiejszym poziomem wykształcenia i za czczą stratą czasu świata.

A nierozumni goje dali się łatwiej na lep skusić, niż myśmy tego spodziewać się mogli Faktycznie należałoby się u nich spodziewać więcej mądrości i zdrowego rozumu, lecz nie są oni niczem lepsi od stada baranów. Niech więc tak długo na naszych polach popasają, aż staną się dostatecznie tłuści, by kiedyś stać się godną ofiarą naszego przyszłego króla Izraela.



Powinniśmy postawić tamę obrażaniu naszej wiary, demoralizacji Polaków i niszczeniu Ojczyzny,. Brawo premierze, prowadź biało-czerwoną drużynę do zwycięstwa.