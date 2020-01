Prawdziwe oblicze islamu. Naprawdę MOCNA książka!

man.of.Stagira 23.1.20 14:28





Kidawa-Błońska komentowała też doniesienia z Unii Europejskiej o możliwych karach, które mogłyby zostać nałożone na Polskę za odmowę wypełnienia unijnych zobowiązań i ws. przyjmowania uchodźców; do udzielenia azylu 7 tysiącom osobom zobowiązał się rząd Ewy Kopacz. Według wicemarszałek Kidawy-Błońskiej obecny rząd Beaty Szydło musi wywiązać się z tych deklaracji.



Premier Beata Szydło powiedziała, że nie widzi możliwości, by w tej chwili Polska mogła przyjąć imigrantów. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest to zła decyzja.





