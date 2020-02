Powrót ,,kwestii niemieckiej''. Berlin i cała UE po Brexicie ma poważny problem

"Geograficznie i polityczne, Niemcy znalazły się ponownie z niekomfortowym środku. Historycznie rzecz biorąc, napięcie to nazywano „kwestią niemiecką”, co wielokrotnie prowadziło do różnych problemów. Ze względu na „niezręczną skalę”, jak nazwał to jeden z zachodnioniemieckich kanclerzy, Niemcy były zawsze albo za słabe (w XVII I XVIII wieku), albo za silne (pod koniec XIX i na początku XX wieku), aby Kontynent mógł być stabilny. Inne europejskie siły albo sprzymierzały się w celu okiełznania Niemiec, albo były przez Niemców zdominowani. Jak ujął to Thomas Mann, Europa jest skazana na wybór pomiędzy „niemiecką Europą”, a „europejskimi Niemcami”" - czytamy w "Bloombergu".