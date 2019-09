Powieszony czy sam się POwiesił?

„Tak działa propaganda nienawisci wobec Kandydatów Koalicji Obywatelskiej” - napisał na twitterze Cezary Tomczyk. Do wpisu dołączył zdjęcie z wizerunkiem kandydata KO, posła Artura Gierdy, szefa świętokrzyskiej PO, który został powieszony na jednym z drzew.

„Zgłaszamy to na policję i do prokuratury, bo to musi zostać wyjaśnione. I żądamy ścigania tych sprawców”.