Powiązania warszawskiego ratusza z ruchami LGBT. Już wkrótce oficjalny raport

ZERRO 9.12.19 9:13

Marzy mi się, że w Polsce będzie kiedyś tak jak w USA albo w Irlandii. W USA organizacje pozarządowe ofiarom molestowania przez księży opłacają najlepszych adwokatów; ci doprowadzają do zasądzania odszkodowań idących w pojedynczych sprawach w miliony dolarów; aby je spłacić Kościół musi wyprzedawać majątek, z całymi (desakralizowanymi uprzednio) świątyniami. W Irlandii, która jeszcze 20., 30. lat temu była udzielnym władztwem Kościoła, dziś legalizuje się małżeństwa homoseksualne, nietrudno domyślić się, że w reakcji na - bez przesady można tak ją nazwać - zbrodniczą działalność Kościoła (niewolnicza praca podopiecznych w ośrodkach wychowawczych, handel dziećmi, grzebanie w zbiorowych, nieoznaczonych dołach dzieci umarłych bez chrztu jako niegodnych pochówku chrześcijańskiego itd.). Zepchnięcie Kościoła na margines wydaje się jedynym sposobem, aby wierni otrząsnęli się i zobaczyli skalę zepsucia ich "duszpasterzy". Dopiero wtedy można liczyć na odnowę wśród duchownych i powrót do wartości, do jakich Kościół się przyznaje - do Ewangelii itd. I może dopiero wtedy Kościół w Polsce osiągnie poziom Kościołów w naprawdę świeckich państwach, takich jak Niemcy czy Francja, gdzie do wiary przyznaje się mniejszość, ale jest to mniejszość świadoma tego, w co wierzy i zdolna żądać od swoich duszpasterzy wysokiego poziomu etycznego, intelektualnego, no i oczywiście religijnego.