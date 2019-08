Poseł Brejza stał za zorganizowaną grupą hejterów. Wzywam go do dymisji

- Poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza, syn prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy, stał za zorganizowaną grupą hejterów. To on wymyślił wydział propagandy w inowrocławskim ratuszu. Brejza jest pomysłodawcą „farmy trolli”. Wzywam go, by podał się do dymisji – powiedział w TVP Info Ireneusz Stachowiak, szef struktur Solidarnej Polski w woj. kujawsko-pomorskim.

– Za zorganizowaną grupą hejterów stał poseł Krzysztof Brejza. To ten poseł wymyślił wydział propagandy. To on doprowadził do tego, że w tym wydziale w ratuszu miejskim w Inowrocławiu zaczęła funkcjonować „farma trolli” – ludzie, którzy dostali dużo wyższe pensje niż inni urzędnicy. To poseł Brejza jest pomysłodawcą tej farmy trolli – mówił Stachowiak.

Według niego, była to „zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się trollowaniem, co udowodniła prokuratura”.



– Kradła też pieniądze z tego urzędu. To ludzie, których rekomendował do pracy poseł Brejza. Wzywam Brejzę, by podał się do dymisji, zrezygnował z kierowania sztabem Platformy bo pan dokładnie wie, co ma na sumieniu. Pan dzisiaj na konferencji miał pot na czole, my wiemy dlaczego. Te kilkadziesiąt wejść CBA, to pokłosie prowadzonego postępowania. Pan dokładnie wie, jaki jest w tym pana udział. Wzywam, by zrezygnował pan z kandydowania do Senatu, bo nie jest pan godzien wypowiadać się w sprawach na temat hejtowania ludzi – mówił.