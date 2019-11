Portrety europosłów na szubienicach. Śledztwo umorzone

26.11.19 13:46

Jonasik, faktycznie głupota rządzi u ciebie w puszce mózgowej, bo wieszanie na szubienicy portretów jest wyrażaniem opinii w stosunku do postępowania innych, zwłaszcza zdrajców. Z wieszaniem Pana Jezusa, no cóż to obraza uczuć lewaku. Jestem w 100% pewny, że nie powiesiłbyś na szubienicy wizerunku Mahometa, czy gwiazdy Dawida, takie to są odwagi lewaka totalnego.