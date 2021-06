Porozumienie poza Zjednoczoną Prawicą? ,,Rozważymy, czy zagłosować za odwołaniem Terleckiego"

Bardzo krytycznie oceniamy wpis wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na temat Swiatłany Cichanouskiej; o tym, jak będziemy głosować nad ewentualnym wnioskiem o odwołanie Terleckiego, będziemy rozmawiali podczas zarządu partii - powiedziała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka.

Wypowiedź odnosiła się do wpisu Ryszarda Terleckiego na Twitterze. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał Terlecki. Wpis wywołał falę nieprzychylnych komentarzy.

Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.

- Ten wpis, który zamieścił pan marszałek oczywiście oceniamy bardzo krytycznie. I w momencie, kiedy okazało się, że jednak nie jest to włamanie na konto twitterowe, a rzeczywisty wpis marszałka, to podczas rozmów z posłami Porozumienia wszyscy wyrażają się bardzo krytycznie wobec tego zapisu, wobec wysłania pani Cichanouska do Moskwy w związku z jej działalnością, która nie spodobała się panu marszałkowi - stwierdziła Sroka w rozmowie z radiem TOK FM.

Odniosła się następnie do ewentualnego wniosku Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Ryszarda Terleckiego

- Jeżeli ten wniosek zostanie złożony, a według zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej ma być złożony podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, będziemy również rozmawiali nt. naszego głosowania podczas pewnie zarządu partii, ponieważ te decyzje podejmujemy gremialnie i one zawsze są wynikiem szerokiej dyskusji i debaty, także nie będę przesądzała - zapowiedziała.

Zdaniem Sroki zagłosowanie za odwołaniem Terleckiego nie stanowiłoby złamania umowy koalicyjnej, ponieważ umowa ta nie obejmuje głosowania, kiedy "ktoś przekracza w tak nieelegancki sposób pewne normy kulturowe".

Z treści wpisu tłumaczył się potem sam Terlecki, mówiąc, że Cichanouska wspiera niedemokratyczną opozycję, podczas gdy Polska na arenie międzynarodowej upomina się o wsparcie dla wolnej Białorusi.

Wpis skomentowała także Cichanouska. Jej zdaniem jest on "dziwny".

