Pornograficzne lektury w ramach rekrutacji do warszawskiego liceum. Interwencja Ordo Iuris

Jednym z elementów rekrutacji do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie jest lektura książek zawierających treści pornograficzne. Na problem zwrócił uwagę w mediach społecznościowych ojciec jednej z uczennic aplikujących do szkoły. Instytut Ordo Iuris złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego, celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie.

Na prowadzone przez szkołę postępowanie rekrutacyjne składają się rozmowa z kandydatami i pytania dotyczące lektury wybranej przez nich spośród listy siedmiu tytułów proponowanych przez szkołę. Lista obejmuje publikację zawierającą wulgarne opisy czynności seksualnych książkę prezentującą skomplikowane rytuały seksualne czy powieść snutą na kanwie relacji biseksualisty, homoseksualisty oraz heteroseksualnej kobiety.

„Można zasadnie twierdzić, iż treść proponowanych książek nie tylko nie wypełnia dyrektyw podstawy programowej, lecz jest z nimi wyraźnie sprzeczna. Zaproponowanie małoletnim tego rodzaju lektury wywołuje skutek demoralizujący, bowiem treści oferowane przez szkołę przyjmowane są przez młodzież jako co najmniej akceptowalne. Może to stanowić podstawę do interwencji kuratora oświaty i wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec odpowiedzialnego za dobór lektur nauczyciela” - zauważa adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

Do sprawy odniósł się dyrektor szkoły. Jak podają media, miał on powiedzieć, iż „nasze propozycje na egzamin mają nam pokazać człowieka, który potrafi wyrazić coś więcej o świecie i relacjach międzyludzkich. (…) My nie kwalifikujemy, czy odpowiedź jest dobra, czy zła, tylko patrzymy, jak ten dzieciak myśli”. Może budzić zdziwienie wyrażone przez dyrektora osobliwe przekonanie, iż zdolność myślenia i wyrażenia „czegoś więcej” o świecie najlepiej analizuje się w rozmowie o treściach wulgarnych, erotycznych czy obscenicznych.

Instytut Ordo Iuris podjął działania mające doprowadzić do wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli.





mp/ordoiuris.pl