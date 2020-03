Polski ksiądz opowiada o ruinie katolicyzmu w Holandii

Polski chrystusowiec od 12 lat pracuje w Holandii. Obecnie jest proboszczem w parafii Maria Hertogin van Drenthe, która powstała z wchłonięcia czterech innych, co oddaje narastający w tym kraju trend do zamykania kościołów i łączenia parafii. Wyznaje, że często słyszy od wiernych „myśmy się już odzwyczaili”, gdy proponuje im spowiedź, nabożeństwa wielkopostne czy adorację Najśw. Sakramentu.



Ks. Józef Okonek – W Holandii najbardziej uderzyła mnie kwestia podejsćia do sakramentów



„Na początku uderzyła mnie kwestia podejścia do sakramentów, szczególnie Komunii św. i spowiedzi, która została wyrzucona z wielu kościołów, w wielu z nich nie ma nawet konfesjonałów. Niektórzy pamiętają, czym była spowiedź 30-40 lat temu, teraz dominuje spowiedź powszechna. No i jeśli ta świadomość gdzieś zanikła, nie dziwi, to co mnie uderzyło na pierwszych Mszach, kościół pełny ludzi i wszyscy idą do Komunii, czego w polskiej wspólnocie nie ma. Jest jednak świadomość grzechu i poczucie tego, że trzeba serce oczyścić, by przyjąć Komunię św. Jest ogromna różnica w podejściu do sacrum – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Okonek. – W Wielkim Poście Kościół holenderski stawia na finansowe wsparcie różnych projektów socjalnych, głównie chodzi o wsparcie krajów afrykańskich. Zewnętrznie ten okres w kościołach niczym nie różni się od pozostałej części roku liturgicznego. Drogi Krzyżowe są tylko w Wielki Piątek.“



„Trzeba dużo czasu i ogromnej cierpliwości, by na nowo ożywić holenderski Kościół” – mówi ks. Okonek. Wspomina, że kiedy w kościele, przy którym mieszkał znalazł monstrancję, kościelny nawet nie wiedział do czego służy. Wprowadził adorację Najśw. Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca i zaprosił wiernych do korzystania z sakramentu spowiedzi. „W pierwszym roku w całej parafii wyspowiadałem może ze dwie osoby. Gdy po kilku latach kończyłem tam pracę, 30 osób spowiadało się rocznie w całej parafii” – mówi chrystusowiec.



Na 3,7 mln Holendrów deklarujących się jako katolicy zaledwie 153 tys. uczęszcza na niedzielną Mszę. W latach 1985–2015 zamknięto w Holandii ponad 1000 kościołów. Podobny los czeka drugie tyle świątyń.