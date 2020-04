Polska wysyła misję medyczną do USA

oficer LWP 18.4.20 19:22

pan każe sługa musi a w DPS nie ma kto pracować, może tam skierować ich do pracy a nie do tych co mówią, że maja wszystko najlepsze i rozkazują Partii Interesu Syjonu (PIS)





PS

w Izraelu pojawiły się informacje, że PIS zgodził się na wypłatę żydom 300 miliardów dolarów