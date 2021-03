Polska firma ma produkować szczepionkę przeciw koronawirusowi. Jest umowa

Szczepionka przeciwko koronawirusowi ma być produkowana w Polsce. Polska firma Mabion zawarła właśnie umowę z amerykańską firmą Novavax w kwestii transfer technologii oraz prób technicznych dotyczących produkcji antygeny kandydata na szczepionkę.

Co więcej, zawarto też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju. Ma on zainwestować do 40 mln złotych na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Jak informuje spółka Mabion:

„Zarząd Mabion S.A. informuje, iż w dniu 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji PFR do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki z Novavax, Inc. dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19, będącej aktualnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków”.

⁦@Grupa_PFR⁩ sfinansuje inwestycje w produkcję w Polsce szczepionki na #COVID19 amerykańskiej firmy Novavax przez firmę biotechnologiczną Mabion👍🏻 Transfer technologii już w 2 kw. Polska dołączy do grona krajów, w których produkowana jest szczepionka przeciw #COVID19🇵🇱 pic.twitter.com/I57xHExtq4 — Paweł Borys (@PawelBorys_) March 3, 2021

dam/twitter,Fronda.pl