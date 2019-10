,,Politico'' rozsiewa antypolską propagandę. Okropne!

Janusz Pawlacz Trzeci 7.10.19 9:45

Piszecie do swoich czytelników jak do debili (prawdopodobnie słusznie). O ile onety i TVN-y uprawiają swoją propagandę w minimalnie subtelniejszy sposób, tak wy wprost piszecie czytelnikom co mają myśleć i dlaczego. HA TFU na was Goebbelsy.